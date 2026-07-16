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Na väčšine územia bol v júni pozorovaný pokles hladín podzemnej vody
Z pohľadu priemerných mesačných prietokov povrchových tokov bol jún vo väčšine vodomerných staníc vo väčšine povodí Slovenska suchý až extrémne suchý.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Na väčšine územia Slovenska bol počas júna pozorovaný pokles hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Z hľadiska teploty vzduchu bol uplynulý mesiac silne nadnormálny vo väčšine povodí, z pohľadu priemerných mesačných prietokov v povrchovej vode spadala väčšina povodí v júni do kategórie suchého a extrémne suchého mesiaca. V rámci hodnotenia hydrologickej situácie o tom na svojom webe informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Jún bol podľa dát meteorológov z hľadiska teploty vzduchu silne nadnormálny vo väčšine povodí s výnimkou povodia Dunaja, Moravy a subpovodia Malého Dunaja a Nitry, kde bol vyhodnotený ako mimoriadne nadnormálny. Severné časti povodia Váhu, Hornádu, Dunajca s Popradom a Bodrogu zas boli z pohľadu teplôt nadnormálne.
Z pohľadu priemerných mesačných prietokov povrchových tokov bol jún vo väčšine vodomerných staníc vo väčšine povodí Slovenska suchý až extrémne suchý. „V porovnaní s minulým mesiacom sme výraznejšie sucho zaznamenali v južných častiach povodí Slovenska. Jún 2026 bol suchší ako minuloročný jún 2025 v oblasti južného a východného Slovenska, v povodí Slanej, Bodvy a Bodrogu,“ priblížil SHMÚ.
Vodné hladiny boli počas uplynulého mesiaca na väčšine tokov prevažne ustálené, v mnohých povodiach to bolo spôsobené pretrvávajúcou absenciou zrážok. Výnimkou bola hladina Dunaja, ktorá sa v prvej polovici júna vyznačovala výraznou rozkolísanosťou vodných stavov. Na začiatku druhej a tretej dekády bola ustálenosť na viacerých tokoch krátkodobo prerušená v dôsledku intenzívnej zrážkovej činnosti.
„Ojedinele sme zaznamenali povodňové situácie s dosiahnutím a krátkodobým prekročením hladín zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity, a to v Trstenej na Oravici a v Stratenej na Hnilci na začiatku druhej júnovej dekády a v Hnúšti - Likieri na Rimave, v Lehote nad Rimavicou na Rimavici a v Oravskej Polhore na Polhoranke na začiatku tretej júnovej dekády,“ doplnil SHMÚ.
Napriek výskytu zrážkových udalostí meteorológovia počas júna na väčšine územia pozorovali pokles hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. „V porovnaní s dlhodobými priemermi dosiahlo 88 percent monitorovaných objektov podpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov, čo predstavuje zhoršenie o 11 percent oproti predchádzajúcemu mesiacu,“ poznamenal SHMÚ s tým, že podkročenie dlhodobého minima bolo zistené v takmer 11 percentách monitorovaných objektov.
Jún bol podľa dát meteorológov z hľadiska teploty vzduchu silne nadnormálny vo väčšine povodí s výnimkou povodia Dunaja, Moravy a subpovodia Malého Dunaja a Nitry, kde bol vyhodnotený ako mimoriadne nadnormálny. Severné časti povodia Váhu, Hornádu, Dunajca s Popradom a Bodrogu zas boli z pohľadu teplôt nadnormálne.
Z pohľadu priemerných mesačných prietokov povrchových tokov bol jún vo väčšine vodomerných staníc vo väčšine povodí Slovenska suchý až extrémne suchý. „V porovnaní s minulým mesiacom sme výraznejšie sucho zaznamenali v južných častiach povodí Slovenska. Jún 2026 bol suchší ako minuloročný jún 2025 v oblasti južného a východného Slovenska, v povodí Slanej, Bodvy a Bodrogu,“ priblížil SHMÚ.
Vodné hladiny boli počas uplynulého mesiaca na väčšine tokov prevažne ustálené, v mnohých povodiach to bolo spôsobené pretrvávajúcou absenciou zrážok. Výnimkou bola hladina Dunaja, ktorá sa v prvej polovici júna vyznačovala výraznou rozkolísanosťou vodných stavov. Na začiatku druhej a tretej dekády bola ustálenosť na viacerých tokoch krátkodobo prerušená v dôsledku intenzívnej zrážkovej činnosti.
„Ojedinele sme zaznamenali povodňové situácie s dosiahnutím a krátkodobým prekročením hladín zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity, a to v Trstenej na Oravici a v Stratenej na Hnilci na začiatku druhej júnovej dekády a v Hnúšti - Likieri na Rimave, v Lehote nad Rimavicou na Rimavici a v Oravskej Polhore na Polhoranke na začiatku tretej júnovej dekády,“ doplnil SHMÚ.
Napriek výskytu zrážkových udalostí meteorológovia počas júna na väčšine územia pozorovali pokles hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. „V porovnaní s dlhodobými priemermi dosiahlo 88 percent monitorovaných objektov podpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov, čo predstavuje zhoršenie o 11 percent oproti predchádzajúcemu mesiacu,“ poznamenal SHMÚ s tým, že podkročenie dlhodobého minima bolo zistené v takmer 11 percentách monitorovaných objektov.