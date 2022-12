Na väčšine územia SR sa môže naďalej vyskytovať hmla a poľadovica

Bratislava 22. decembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže naďalej vyskytovať hmla a poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe. Vydané sú výstrahy prvého stupňa.



Výstraha pred tvorbou hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov platí predbežne do piatkového (23. 12.) podvečera. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňuje SHMÚ.



Poľadovica sa môže vyskytnúť na celom území Slovenska s výnimkou niektorých okresov na juhozápade krajiny. Výstraha je vydaná predbežne do piatka do 10.00 h. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodali meteorológovia.



V horských polohách nad 1800 metrov nad morom môže vo štvrtok do 17.00 h silnejšie zafúkať. Najnižší stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno.



V okrese Michalovce platí druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou. Prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou platí v okrese Trebišov bez rieky Roňava.