Na Valentína by mali ľudia kupovať veci, ktoré sa dajú zrecyklovať

Bratislava 13. februára (TASR) - Na Valentína by mali dať ľudia prednosť darčekom, ktoré nie sú zabalené vo viacerých obaloch, a kupovať také veci, ktoré sa dajú ľahko zrecyklovať. Pri príležitosti nadchádzajúceho dňa svätého Valentína to uviedla riaditeľka oddelenia pre komunikáciu z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak Katarína Kretter. Radí, ako prežiť tento deň ekologickejšie a bez zbytočného odpadu.



Namiesto rezaných kvetov odporúča kúpiť kvetinu v kvetináči. Takýto kvet vydrží oveľa dlhšie a lásku bude pripomínať po celý rok. "Ak si však rezané kvety predsa len nemôžete odpustiť, nakúpte ich aspoň od lokálnych predajcov alebo hľadajte kvetiny s certifikátom fair trade," poznamenala Kretter.



Pokračuje, že lepšou voľbou, ako sú sladkosti balené v plaste, je doma upečený koláč alebo torta v tvare srdca. Zážitkom na Valentína môže byť podľa Kretter romantická večera vo dvojici v reštaurácii, ktorá varí z lokálne vypestovaných surovín.



"Ak sú sviečky neodmysliteľnou súčasťou vašej valentínskej oslavy, vyberajte si tie ekologickejšie. Dobrou voľbou budú sviečky, ktoré sú vyrobené zo sójového alebo včelieho vosku," tvrdí Kretter.



Aj pri výbere vhodného darčeka by mali partneri rozmýšľať ekologicky. Namiesto plyšových medvedíkov sa dá kúpiť darček v podobe zážitku, napríklad spoločný výlet, wellness pobyt, tanečný kurz, masáže, vstupenky do kina alebo divadla či návštevu hvezdárne, približuje Kretter. Dodala, že aj valentínske prianie sa dá vyrobiť z materiálov, ktoré máme doma.