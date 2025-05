Na veliteľstve mierovej misie v Kosove vztýčili po 15 rokoch vlajku SR

Priština/Bratislava 14. mája (TASR) - Slovensko sa po takmer 15 rokoch oficiálne stalo 33. krajinou, ktorej vojaci sa zapájajú do mierovej misie vedenej NATO v Kosove (KFOR). Pri tejto príležitosti sa na veliteľstve KFOR v Prištine konala ceremónia vztýčenia vlajky, na ktorej bola SR prijatá medzi krajiny zúčastňujúce sa na misii. Informovala o tom agentúra KosovaPress, píše TASR.



Návrat SR do KFOR avizovali predstavitelia slovenskej vlády ešte koncom minulého roka. Slovenskí vojaci v misii pôsobili od roku 1999 do roku 2010. Celkovo sa v rámci nej vystriedalo 2004 príslušníkov Ozbrojených síl SR.



Hovorca Síl pre špeciálne operácie OS SR Mário Pažický tento týždeň oznámil, že ozbrojené sily aktuálne prispievajú do KFOR nasadením 42 profesionálnych vojakov, pričom 39 z nich sú príslušníci Síl pre špeciálne operácie.



KFOR v súčasnosti pozostáva z viac ako 4700 vojakov z 33 krajín. Šesť z týchto štátov vrátane Francúzska, Portugalska, Belgicka, Luxemburska a Holandska sa k misii pripojilo v poslednom roku a pol.



Národná rada SR v marci schválila návrh ministerstva obrany SR, podľa ktorého by do KFOR mohlo ísť až 150 vojakov OS SR a viac ako 80 kusov techniky. Pôsobenie nasadených príslušníkov v oblasti západného Balkánu bude trvať šesť mesiacov, no dĺžka mandátu je podľa návrhu stanovená až do ukončenia operácie KFOR.



Súčasný veliteľ KFOR generálmajor Major Enrico Barduani vyzdvihol príchod slovenských vojakov ako ďalší „hmatateľný dôkaz pevného záväzku NATO k udržateľnej bezpečnosti v Kosove a regionálnej stabilite“, napísala agentúra KosovaPress.



Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska, dovtedy malo štatút autonómnej oblasti. Vláda v Belehrade to odmieta uznať a považuje ho naďalej za súčasť srbského územia. Zo štátov EÚ nezávislosť Kosova neuznávajú Slovensko, Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.