VIDEO: Na Veľkom Draždiaku si ľudia mohli zostrojiť vlastné plavidlo

Bratislava 15. augusta (TASR) - Bratislavčania si mohli zostrojiť vlastné plavidlo na ľudský pohon. V sobotu sa na jazere Veľký Draždiak konala prehliadka kreatívnych plavidiel. Na podujatí sa zúčastnili aj profesionálni kanoisti a slovenskí olympionici, bratranci Peter a Ladislav Škantárovci či vodný slalomár Matej Beňuš, ktorí plavidlá hodnotili. Pre TASR to priblížil dramaturg Kultúrnych zariadení Petržalky a spoluorganizátor Juraj Benčík.Počas leta Kultúrne zariadenia Petržalky pripravili napríklad horolezeckú stenu a aktivitu nazvali Výlet do Tatier, kreatívne preteky rodín na bicykloch zase Výlet do Holandska. Sobotná prehliadka plavidiel preto niesla názov Výlet do Chorvátska, povedal Benčík. Dodal, že atraktívne boli pre návštevníkov dračie lode. V rámci podujatia si mohli záujemcovia vyskúšať paddleboarding a vodné bicykle, stretnúť mohli aj profesionálnych kanoistov či veslárov.podotkol Benčík.