Na veľtrhu Svět knihy v Prahe sa predstavia Ivana Gibová a Tomáš Forró

Praha 15. mája (TASR) - Na medzinárodnom knižnom veľtrhu a literárnom festivale Svět knihy Praha 2025, ktorý sa koná od 15. do 18. mája na Výstavisku Holešovice, sa predstaví vyše 800 účinkujúcich. Návštevníci budú môcť spoznať súčasné diela z 38 krajín a regiónov. Zo Slovenska pricestujú okrem iných Ivana Gibová a Tomáš Forró, ktorých knihy boli preložené aj do češtiny. TASR o tom informovala Lucia Galdíková zo Slovenského literárneho centra (SLC).



Svět knihy uvedie dovedna 398 vystavovateľov vrátane národného stánku SLC, ktoré v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje tri literárne podujatia.



Prvým z nich je piatková diskusia laureátky Anasoft litera 2024 a Ceny Nadácie Tatra banky v kategórii literatúra Ivany Gibovej s oceňovanou českou spisovateľkou Biancou Bellovou. Gibová predstaví svoju knihu Babička, ktorú do češtiny preložil Miroslav Zelinský pre vydavateľstvo Protimluv. Bellová zase uvedie svoju knihu Neviditelný muž.



V sobotu sa uskutoční diskusia s významným slovenským reportérom Tomášom Forróom o jeho reportážnej knihe Spev sirén, ktorá sa zaoberá vojenským konfliktom na Ukrajine. Knihu do češtiny preložil Ondřej Mrázek a vyšla vo vydavateľstve Absynt.



V ten istý deň sa v stánku SLC bude konať beseda pod názvom Potulky Jaroslava Haška dobovým Slovenskom s publicistom a spisovateľom Igorom Válekom. Reč bude o jeho knihe Jaroslav Hašek a Slovensko alebo ako chutí ovca v žinčici. Ide o koláž zloženej z jeho korešpondencie a ukážok jeho próz o Slovensku, ale aj reportáží.



Na ďalších podujatiach vystúpia spomedzi hostí a hostiek zo Slovenska aj bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová či antropológ Juraj Buzalka a spisovateľ Arpád Szoltész.



Na festivale budú v sobotu vyhlásení laureáti Ceny Európskej únie za literatúru (EUPL) 2025. Za Slovensko je nominovaný Lukáš Cabala s knihou Spomenieš si na Trenčín?



Veľtrh privíta 70 zahraničných autorov a autoriek. Predstavia sa napríklad poľská laureátka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarczuková, bulharský nositeľ Medzinárodnej Bookerovej ceny Georgi Gospodinov, ukrajinský spisovateľ Andrej Kurkov, fínska autorka Pirkko Saisioová či americká autorka thrillerov Sam Hollandová.



Čestným hosťom veľtrhu je tento rok Portugalsko, odkiaľ pricestuje osem výrazných literárnych osobností.