Na veľvyslanectve ČR v Bratislave osobne hlasovalo 837 voličov
Medzi 837 voličmi, ktorí odvolili v českých parlamentných voľbách v Bratislave, boli aj herec, dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák či členovia Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK.
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (3. - 4. 10.) hlasovalo v priestoroch veľvyslanectva ČR v Bratislave osobne 837 voličov. TASR o tom informovali z českej ambasády v Bratislave.
Do zvláštneho zoznamu voličov bolo zapísaných 1006 osôb, korešpondenčnú voľbu využilo 292 voličov, rovnako ambasáda vydala 19 voličských preukazov pre tých, ktorí boli zapísaní v zvláštnom zozname voličov na ambasáde.
Medzi 837 voličmi, ktorí odvolili v českých parlamentných voľbách v Bratislave, boli aj herec, dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák či členovia Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK. Svěrák i symfonici v týchto dňoch vystupujú v rámci kultúrnych programov v hlavnom meste Slovenska, na voľbu preto využili možnosť hlasovať na ambasáde, ktorá je jedným zo 108 zastupiteľských úradov ČR, kde mohli hlasovať Česi v zahraničí.
