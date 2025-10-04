Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na veľvyslanectve ČR v Bratislave osobne hlasovalo 837 voličov

Na snímke volička vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky v priestoroch veľvyslanectva ČR v prvý deň volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v Bratislave v piatok 3. októbra 2025. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Medzi 837 voličmi, ktorí odvolili v českých parlamentných voľbách v Bratislave, boli aj herec, dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák či členovia Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (3. - 4. 10.) hlasovalo v priestoroch veľvyslanectva ČR v Bratislave osobne 837 voličov. TASR o tom informovali z českej ambasády v Bratislave.

Do zvláštneho zoznamu voličov bolo zapísaných 1006 osôb, korešpondenčnú voľbu využilo 292 voličov, rovnako ambasáda vydala 19 voličských preukazov pre tých, ktorí boli zapísaní v zvláštnom zozname voličov na ambasáde.

Medzi 837 voličmi, ktorí odvolili v českých parlamentných voľbách v Bratislave, boli aj herec, dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák či členovia Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK. Svěrák i symfonici v týchto dňoch vystupujú v rámci kultúrnych programov v hlavnom meste Slovenska, na voľbu preto využili možnosť hlasovať na ambasáde, ktorá je jedným zo 108 zastupiteľských úradov ČR, kde mohli hlasovať Česi v zahraničí.
