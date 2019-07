JAZDITE S ROZVAHOU: Na viacerých hlavných ťahoch sú kolóny

Päťnásťminútové zdržania sú v Moste pri Bratislave.

Bratislava 8. júla (TASR) - Stella Centrum hlási v pondelok ráno dvadsaťminútové zdržanie v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. Desaťminútové zdržanie je na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v Bratislave na Hradskej v smere z Vrakune, Čiernej vody a z Vajnôr, na D1 pre vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere od Senca.



Päťnásťminútové zdržania sú v Moste pri Bratislave, tiež v smere od Bernolákova do Bratislavy, v Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra mesta.