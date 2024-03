Vo viacerých mestách by mohli pre medveďa vyhlásiť mimoriadnu situáciu

Bratislava 20. marca (TASR) - Vo viacerých lokalitách by sa pre výskyt synantropných medveďov mohla vyhlásiť mimoriadna situácia. Vláda v stredu uložila ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD), aby zabezpečil zvolanie krízových štábov na jednotlivých okresných úradoch.



Rizikovými okresmi sú Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Kežmarok, Lučenec, Martin, Prievidza, Partizánske, Poprad, Ružomberok, Rimavská Sobota, Turčianske Teplice, Žilina, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Považská Bystrica.



Nárast počtu konfliktných situácií medveďa s človekom je podľa ministerstva životného prostredia dôsledkom synantropizácie veľkého počtu jedincov v rizikových oblastiach. "Rizikové oblasti sú určované na základe katastrálnych území, v ktorých v predchádzajúcom období najčastejšie dochádzalo k pravidelnému prieniku synantropných jedincov medveďa hnedého do intravilánu, prípadne do blízkosti ľudských sídiel v extraviláne," ozrejmilo.



V týchto okresoch má minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podľa materiálu zabezpečiť posilnenie hliadkovej činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Šutaj Eštok má tiež zabezpečiť zvýšenie hliadkovej činnosti polície v dotknutých okresoch a potrebné materiálne vybavenie jednotlivých hliadok.



"V období mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na zamedzenie rizík ohrozenia obyvateľov medveďom hnedým, na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie škôd," uviedol envirorezort.