Streda 6. máj 2026
VIDEO: Na viacerých miestach Slovenska je veľká protidrogová razia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Na viacerých miestach Slovenska je v stredu ráno veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že Národná protidrogová jednotka, protidrogové oddelenie Západ, realizuje akciu pod názvom Tábor.

Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom území SR, ako aj v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaca. Medzi zadržanými je aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou,“ uviedla polícia s tým, že sa v tomto prípade zaoberá aj zločinom neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Na policajnej akcii poskytuje súčinnosť aj ZVJS. „V priebehu dňa poskytneme viac informácií s prihliadnutím na procesnú situáciu,“ podotkla polícia.

