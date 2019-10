BUĎTE TRPEZLIVÍ: Na viacerých cestách po Slovensku sa vytvárajú kolóny

Bratislava 31. októbra (TASR) - Zhustená premávka pred sviatkami spôsobuje komplikácie na viacerých cestných ťahoch. O konkrétnych úsekoch informuje Zelená vlna RTVS.



"V Košiciach na rýchlostnej ceste pred Perešom v smere zo Šace sa zrazili dve autá, tvoria sa kolóny," uvádza na twitteri. Upozorňuje tiež na to, že Národná diaľničná spoločnosť v dôsledku vytvárania kolón priebežne uzatvára tunel Horelica smerom zo Žiliny do Čadce.



"S približne 20-minútovým zdržaním v kolóne musia rátať vodiči na vjazde do Tvrdošína z Nižnej," pridáva Zelená vlna ďalšiu správu zo severu Slovenska. Výrazne sa zdržia aj autá na rýchlostnej ceste R1 v smere do Nitry, pri Bábe sa stala nehoda a blokovaný je ľavý pruh.