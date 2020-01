Na viacerých úsekoch ciest sa nachádza zľadovatený sneh

Bratislava 7. januára (TASR) – Na viacerých úsekoch krajiny sa nachádza na cestách zľadovatený sneh. Ide napríklad o cestu II/578 Skalka – Kremnica, cesty III. triedy v obvode Kremnica, ale aj o úsek cesty II/549 Úhornianske sedlo – Krásnohorské Podhradie a cestu I/ horský priechod (HP) Fačkov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa cestárov zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, iba miestami mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou utlačeného alebo kašovitého snehu do piatich centimetrov. Na cestách III. triedy v oblasti Trstenej vrstvou utlačeného snehu do desiatich centimetrov.



HP sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Huty, kde sa na vozovke nachádza vrstva utlačeného snehu do piatich centimetrov. Na HP Vrchslatina, Herlianske Sedlo, Donovaly, Zbojská a Súľová sa na vozovke nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.



Cestári upozorňujú, že na ceste II/578 Skalka - Kremnica je nutné použiť snehové reťaze.