Na viacerých úsekoch si treba dávať pozor na snehové jazyky a záveje

Bratislava 28. decembra (TASR) - Na viacerých, najmä otvorených úsekoch ciest na Slovensku si treba dávať pozor na snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Cestári tiež pripomínajú, že cesty tretej triedy v oblasti Kremnice sú pokryté viac ako 15 centimetrami čerstvého snehu.



Na cestách tretej triedy v oblasti Rajca je zase zľadovatený sneh do jedného centimetra. Na tvorbu snehových jazykov si podľa SSC treba dávať pozor v oblasti Dolného Kubína a Trstenej. Veľké snehové záveje sa podľa webu Stella centra tvoria aj na cestách v okolí Kežmarku.



SSC tiež informuje o tom, že na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, miestami kašovitého alebo utlačeného snehu. Na ceste II/578 Kremnica - Skalka je päť až desať centimetrov snehu, podľa Stella centra je tento úsek ťažko prejazdný.



Sneženie aj naďalej obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v okolí lokalít Horelica, Svrčinovec, Čadca. Kašovitý sneh s hrúbkou jedného až dvoch centimetrov sa vyskytuje na vozovkách úseku D3 Svrčinovec - Skalité a R3, obchvat Trstenej.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu. Na horskom priechode Huty je na vozovke utlačený sneh s hrúbkou štyroch až piatich centimetrov. Na horskom priechode Pusté Pole je podľa Stella centra šmykľavá vozovka, treba rátať so zdržaním.