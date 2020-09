Na viacerých vysokých školách sa začína akademický rok

Bratislava 21. septembra (TASR) – Na viacerých slovenských vysokých školách a univerzitách sa v pondelok začína zimný semester akademického roka 2020/2021. Poznačený bude koronakrízou, na viacerých fakultách univerzít sa bude výučba na začiatku realizovať dištančnou formou.



Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sú napríklad všetky podujatia s hromadnou účasťou na najväčšej slovenskej univerzite na Slovensku - Univerzite Komenského (UK) v Bratislave i na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave zrušené až do odvolania. Otvorenie akademického roka na STU sa uskutoční vo formáte online záznamu s vystúpeniami rektora Miroslava Fikara a predseda akademického senátu STU Mariána Peciara. Akademická obec si ho môže pozrieť v pondelok od 14.00 h, informuje o tom STU na svojom webe.



STU informuje, že na seminároch či laboratórnych cvičeniach sa v zimnom semestri stretne najviac 50 osôb. Každý zamestnanec a študent univerzity je povinný ku dňu začiatku výučby na univerzite elektronickou formou vyplniť zdravotný dotazník. Na niektorých fakultách univerzity sa prvé týždne bude vyučovať výlučne dištančnou formou.



Prípadné zmeny ohľadom organizácie výučby a zmeny v úrovniach semafora budú na vysokých školách realizované v reakcii na aktuálnu epidemiologickú situáciu. "Úroveň semafora si budú fakulty určovať tiež sami v závislosti od výskytu prípadov tak, ako je to definované v odporúčaniach epidemiologického manuálu rezortu školstva," uvádza sa na webe STU.



Vo všetkých vnútorných priestoroch univerzít, a to vrátane internátov, je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozstupov najmenej dva metre. Zároveň pri prezenčných prednáškach odporúčajú univerzity zníženie počtu študentov v skupine, intenzívne vetranie a dlhšie prestávky medzi jednotlivými prednáškami.



Na niektorých vysokých školách sa akademický rok začne o týždeň neskôr, a to v pondelok 28. septembra.