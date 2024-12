Na Vianoce možno darovať zážitky, majú často väčšiu hodnotu

Bratislava 17. decembra (TASR) - Na Vianoce možno namiesto vecí darovať zážitky. Nezanechávajú odpad a často majú väčšiu emocionálnu hodnotu. Kúpiť možno poukaz na kurz varenia, fotografovania či jogy. Taktiež to môže byť vstupenka do kina, divadla či na koncert, wellness deň, masáž, spoločný výlet alebo dobrodružstvo, napríklad turistika či piknik. Pre TASR to uviedla hovorkyňa organizácie Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.



"Veľmi fajn je tiež podporovať lokálnych tvorcov. Lokálne produkty minimalizujú emisie spojené s dopravou a často podporujú malé podniky, napríklad ručne vyrobené šperky, keramika alebo textil, lokálne vyrábané potraviny, ako sú čokolády, džemy a vína, a umelecké diela alebo ilustrácie od miestnych umelcov," priblížila Ábelová.



Odporúča tiež zamerať sa na kvalitu a nie kvantitu. Jedna dobre premyslená vec má podľa hovorkyne väčšiu hodnotu ako veľa drobností, ktoré sa môžu rýchlo opotrebovať. "Taktiež môžeme vytvoriť vlastné darčeky, ktoré sú osobné a môžu byť ekologickejšie, alebo darovať tzv. zero waste darčeky, napríklad opakovane použiteľné fľaše na vodu, termohrnčeky, látkové obaly na potraviny alebo voskové obaly, sady na pestovanie," povedala.



Ábelová zároveň poukázala na to, že na Vianoce možno darovať čas alebo pomoc. Ľudia môžu podporiť dobrý projekt, ponúknuť stráženie detí, pomoc s domácnosťou alebo doučovanie. Taktiež môžu zorganizovať spoločné varenie, filmový večer alebo výlet.



"Ak chceme nakupovať darčeky férovo, je dobré myslieť na to, za akých podmienok boli vyrobené, teda nakupovať z fair trade alebo ekologických obchodov, či hľadať produkty s certifikátmi, napríklad GOTS, FSC, Fair Trade," tvrdí hovorkyňa.