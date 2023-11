Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy sa tvoria kolóny

Bratislava 29. novembra (TASR) - Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy sa tvoria v stredu ráno kolóny. Vodiči sa zdržia približne 20 minút. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.



Vodiči si podľa Stella centra do desať minút postoja aj na diaľnici D1 v smere zo Zlatých pieskov na Prístavný most. Tiež v smere z Račianskej do centra hlavného mesta SR.