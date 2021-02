Na vlhkých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza

Bratislava 3. februára (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov (HP) a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Cestári však upozorňujú, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza či poľadovica. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



V hornatejšom území sú cesty čiastočne pokryté čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hrúbky od jedného do troch centimetrov, miestami až do päť centimetrov. Na cestách II/558 Stakčín - Ulič, II/584 Pavčina Lehota - Jasná a na cestách nižších tried v oblastiach Haligoviec, Stakčína, Polkanovej a Spišskej Starej Vsi sa na vozovke nachádza zľadovatený sneh hrúbky od jedného do dvoch centimetrov.



HP Donovaly je uzatvorený pre nákladné vozidlá nad desať metrov dĺžky. Pre hmlu je dohľadnosť do 100 metrov v okolí lokalít Voznica, Predmier, Ladomerská Vieska, Hronský Beňadik, Hliník nad Hronom, Žarnovica, Ladce, Dolné Kočkovce a Široké.



SSC upozorňuje, že mrznúce mrholenie sa vyskytuje v lokalitách Liptovské Matiašovce a Fiľakovo.