Na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli ďalšie tri nové stíhačky F-16

Na snímke prílet ďalších troch nových stíhačiek F-16 pre Ozbrojené sily SR na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v utorok 30. decembra 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Vzdušný priestor SR naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi. Slovensko by mohlo prebrať ochranu vzdušného priestoru v polovici budúceho roka.

Bratislava/Kuchyňa 30. decembra (TASR) - Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v utorok tri ďalšie nové stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR. Pôvodne mali pristáť už 18. decembra, no ich prílet bol preložený pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Celkovo má Slovensko v súčasnosti už k dispozícii desať z celkovo objednaných 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby.

Vzdušný priestor SR naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi. Slovensko by mohlo prebrať ochranu vzdušného priestoru v polovici budúceho roka. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v utorok povedal, že by bol rád, keby k tomu došlo do konca leta 2026.

Na snímke prílet jeden z ďalších troch nových stíhačiek F-16 pre Ozbrojené sily SR na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v utorok 30. decembra 2025.
Foto: TASR - Pavel Neubauer


Slovensko koncom roka 2018 uzavrelo kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka. Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin nedávno oznámila, že dokončila výrobu všetkých stíhačiek typu F-16 Block 70 pre Slovensko a Bulharsko.

Na snímke prílet jeden z ďalších troch nových stíhačiek F-16 pre Ozbrojené sily SR na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v utorok 30. decembra 2025.
Foto: TASR - Pavel Neubauer
