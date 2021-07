Na Vojenskom LetoFeste sa vyzbieralo 7000 eur pre nevidiacich

Bratislava 19. júla (TASR) - Počas Vojenského LetoFestu na Zemplínskej šírave sa okrem sprostredkovania stretnutia verejnosti s vojakmi podarilo naplniť aj charitatívny rozmer podujatia. Do zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pribudlo vďaka solidarite v rámci LetoFestu celkovo 7000 eur. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Hodnotenie podujatia je, samozrejme, v prvom rade na návštevníkoch. Každopádne, robili sme to s dobrým úmyslom priblížiť ľuďom oddanú službu vlasti našich vojakov a verím, že tento cieľ sa nám podarilo splniť. Pred sebou máme ešte ďalšie štyri zastávky LetoFestu a už teraz sa tešíme na stretnutia so všetkými, ktorí sa chcú nielen zabaviť, ale tiež stretnúť a zistiť viac o profesionáloch, ktorí sa starajú o ich bezpečie," zhodnotil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Ocenil tiež výsledok charitatívneho predaja tričiek s vojenskou tematikou, z ktorého zisk vo výške 1215,90 eura je venovaný zbierke Biela pastelka.



Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa k sume z predaja tričiek pridalo aj ďalších 700 eur z dražby lyží a pretekárskych dresov bratov Žampovcov z VŠC Dukla a po 1000 eur sa rozhodli prispieť aj rezortné príspevkové organizácie. "Všetkým, ktorí sa zapojili, patrí obrovská vďaka. Ide o pekný dôkaz toho, že Slovensko má v sebe zakorenenú solidaritu," povedal Naď, ktorý do zbierky tiež prispel.