Na voľby dohliada nezávislý orgán, ktorým je štátna volebná komisia

Bratislava 24. júna (TASR) - Na voľby dohliada Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Tvorí ju 14 členov. Utvára sa vždy po parlamentných voľbách na obdobie do ďalších volieb do Národnej rady SR. Ide o nezávislý orgán zriadený okrem kontroly financovania a vedenia kampane aj na riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb.



Do komisie delegujú piatich členov koaličné politické strany a piatich členov opozičné strany. Po jednom členovi deleguje do komisie predseda Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho správneho súdu SR, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a generálny prokurátor.



V súčasnosti je predsedom štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz, ktorý bol delegovaný predsedom ústavného súdu. "Snažím sa viesť prácu komisie tak, aby bolo ´politikum´ z jej činnosti vymazané. Myslím si, že za tri roky činnosti sa to darí. Žiadne uznesenie, ktoré sme zatiaľ schválili, nebolo predmetom politickej diskusie. Väčšina rozhodnutí sa prijíma jednomyseľne," pripomenul Orosz.



Fungovanie štátnej volebnej komisie zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR.