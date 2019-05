Na volebnom večeri v EIC sa stretli politici aj analytici

Poverený riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku Dionýz Hochel sa na úvod večera poďakoval ľuďom, ktorí sa zapojili do kampane Tentoraz idem voliť.

Bratislava 26. mája (TASR) - Predstavitelia viacerých politických strán, analytici a zástupcovia inštitúcii EÚ sa stretli v priestoroch Európskeho informačného centra (EIC) v Bratislave, kde sa krátko po 20.00 h odštartoval volebný večer. V rámci neho budú diskutovať o neoficiálnych výsledkoch za Slovensko aj Európsku úniu. Vyvrcholením večera bude o 23.00 h oficiálne vyhlásenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu za Slovensko.



Poverený riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku Dionýz Hochel sa na úvod večera poďakoval ľuďom, ktorí sa zapojili do kampane Tentoraz idem voliť. Tá mala za cieľ zvýšiť povedomie o európskych témach a zároveň účasť vo voľbách. "Tento večer patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli k zvýšeniu volebnej účasti," dodal. Tá je podľa predbežných neoficiálnych odhadov viac než 20 percent.



O účasti hovoril aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. "Myslím si, že je pre Slovensko dobrá správa, že účasť sa výrazne zvýšila. Ale súčasne to nie je dostatočne výrazne," uviedol s tým, že kým v posledných eurovoľbách volil na Slovensku každý ôsmy oprávnený volič, tento rok to bol pravdepodobne každý piaty. "Dúfajme, že sa to bude zlepšovať," konštatoval. Dôležité tiež podľa neho je, že podľa predbežných výsledkov bodovali proeurópske strany.



Po príhovore zástupcov európskych inštitúcii večer pokračuje diskusiou predstaviteľov politických strán. Diskutovať budú kandidáti na poslancov európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH), Eugen Jurzyca (SaS) a Vladimír Bilčík (PS-Spolu). Líderka kandidátky Smeru-SD Monika Beňová účasť odvolala. O predbežných výsledkoch by mali následne diskutovať bývalá premiérka Iveta Radičová, sociologička Oľga Gyarfášová a šéfredaktorka portálu EURACTIV Slovensko Zuzana Gabrižová.