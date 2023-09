Medzinárodná flautová súťaž sa uskutoční na VŠMU v Bratislave

Bratislava 6. septembra (TASR) - Na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave sa od 7. do 13. septembra uskutoční Medzinárodná flautová súťaž. TASR o tom informoval Vladimír Sirota z Kancelárie umeleckej produkcie Hudobnej a tanečnej fakulty (HTF) VŠMU s tým, že na konci bude koncert finalistov súťaže. Zúčastniť sa na ňom môže aj verejnosť.



Na flautovú súťaž sa prihlásilo okolo 58 súťažiacich z 20 krajín sveta. Prvé a druhé kolo súťaže oboch kategórií sa uskutoční v Koncertnej sieni Dvorana na HTF VŠMU v Bratislave v termíne od 8. do 12. septembra.



Vyvrcholením súťaže bude finálové tretie kolo, ktoré bude v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantina Ilievskeho, a bude zároveň slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže.



Slávnostné vyhlásenie Medzinárodnej flautovej súťaže sa uskutoční vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu 13. septembra o 18.00 h. Predstavia sa na ňom traja finalisti súťaže s koncertným programom pre flautu a orchester. Každý súťažiaci predvedie koncert od W. A. Mozarta a Jacquesa Iberta. Výkony súťažiacich budú hodnotiť medzinárodní členovia poroty.



Okrem súťažných vystúpení bude pre návštevníkov, súťažiacich či študentov pripravený sprievodný masterclass Kláry Novákovej, ktorý sa uskutoční 13. septembra od 9.00 h v Koncertnej sieni Dvorana na fakulte.