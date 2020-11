Na vstup do Grécka bude od stredy potrebný negatívny PCR test

Bratislava 9. novembra (TASR) – Pri vstupe do Grécka bude treba od stredy (11. 11.) potrebný negatívny PCR test na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší viac ako 72 hodín. Platí to pre vstup do krajiny ako leteckou, tak pozemnou dopravou. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webovej stránke.



Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa zároveň naďalej vyžaduje vyplnenie on-line formulára (The Passenger Locator Form – PLF) v anglickom jazyku. Formulár je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny, uviesť v ňom je potrebné údaje, ako napríklad odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.



"Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci e-mail o registrácii v on-line systéme a následne v deň príchodu do Grécka osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe, napríklad v mobile," približuje slovenský rezort diplomacie. V prípade, ak sa preprava začína skôr, ako v deň príchodu do Grécka, cestujúci môžu nastúpiť na cestu (napríklad na palubu lietadla po predložení potvrdzujúceho e-mailu.



Veľvyslanectvo SR v Aténach v tejto súvislosti upozorňuje cestujúcich, že on-line formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla. Údaje vo formulári pritom môže upravovať iba sám cestujúci, vstupovať do neho nemôžu ani letecké spoločnosti, ani slovenské veľvyslanectvo.



Pri vstupe do Grécka je nutné počítať s možným testovaním prichádzajúcich osôb na ochorenie COVID-19. Testovanie je realizované hneď pri vstupe do krajiny, na letisku či hraničnom priechode. Testovaní cestujúci by mali na výsledok testu čakať (spravidla približne 24 hodín) v súlade s miestnymi usmerneniami v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom karanténnom zariadení. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou 5000 eur.



Grécke hranice zostávajú otvorené aj počas celoplošného lockdownu, ktorý platí od 7. novembra do 30. novembra. On-line formulár musia vyplniť aj občania Grécka pred odchodom do zahraničia, a to minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou. Nariadenie platí od 10. novembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.