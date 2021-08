Na vstup do Rakúska už nebude stačiť len prvá dávka vakcíny

Bratislava 4. augusta (TASR) - Na vstup do Rakúska už nebude stačiť zaočkovanie prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Preukázať sa bude treba potvrdením o zaočkovaní oboma dávkami. Zmena platí od 15. augusta. Výnimku budú mať osoby, ktoré ochorenie prekonali. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) o tom informovalo na webovej stránke.



"Doklad o zaočkovaní bude uznaný výlučne osobám zaočkovaným aj druhou dávkou vakcíny, pričom dátum nesmie byť viac ako 270 dní dozadu," upozornil rezort. Nebude to teda už 22. deň po prvej dávke dvojzložkovej vakcíny.



Pre cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska, Cypru a Holandska platí podmienka oboch dávok už od 3. augusta. V prípade nesplnenia sa musia preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní, alebo sa na letisku či do 24 hodín v Rakúsku podrobiť PCR testu.



Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, budú mať z nového opatrenia výnimku. "Od 15. augusta budú považované za plne imunizované už po prvej dávke vakcíny," doplnilo ministerstvo.