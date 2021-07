Na východe platia výstrahy 2. stupňa pred búrkami aj povodňami

Bratislava 11. júla (TASR) - Silnejšie búrky možno očakávať do nedeľného večera aj vo východných okresoch krajiny, kde platí výstraha druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí pre celé územie Slovenska až do pondelkového (12. 7.) rána. Vo viacerých okresoch na východe tiež hrozia prívalové povodne.



"Na východnom Slovensku sa aktuálne vyskytujú búrky, ktoré sú ojedinele sprevádzané aj väčšími krúpami, prívalovým dažďom a silnými nárazmi vetra. Lokálne spôsobujú aj škody," uviedol ústav na sociálnej sieti.



Výstrahy druhého stupňa pred búrkami platia do 18.00 h pre takmer celý Prešovský kraj, ako aj okresy Gelnica, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Michalovce a Sobrance. "S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 až 50 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu," približujú meteorológovia.



SHMÚ upozorňuje, že pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch, ako aj stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov. Vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred povodňami, a to pre okresy Kežmarok, Levoča, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Sobrance a Košice okolie. Výstrahy sa priebežne aktualizujú podľa hydrometeorologickej situácie.



"Dopoludnia sa silné búrky vyskytli najmä v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, kde zrážkové úhrny na niekoľkých staniciach presiahli 50 milimetrov. S intenzívnejšími prejavmi búrok počítajte aj v najbližších hodinách a výskyt búrok očakávame aj v noci," upozornili meteorológovia na sociálnej sieti.