Na východe si volia starostov v dvoch obciach, voľby sú pokojné

Drienovec 19. marca (TASR) – Na východe Slovenska si v sobotňajších doplňujúcich voľbách volia starostov v dvoch obciach – Drienovec v okrese Košice–okolie a Jastrabie nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou. Podľa informácií z volebných komisií sa voľby začali načas o 7.00 h a priebeh je bezproblémový.



V Drienovci sa o post starostu uchádzajú dvaja kandidáti. Volebná miestnosť je v kultúrnej sále budovy obecného úradu, zapísaných je zhruba 1600 voličov. "Ľudia chodia priebežne, zatiaľ je to bez problémov," povedala pre TASR zapisovateľka miestnej volebnej komisie Zuzana Knežiková. Potvrdila, že zopár občanov v obci sa nemôže zúčastniť volieb na základe rozhodnutia regionálneho hygienika o nariadenej domácej izolácii.



V obci Jastrabie nad Topľou kandidujú traja kandidáti, predchádzajúci dlhoročný starosta Michal Džuka vlani zomrel. Volí sa v priestoroch kultúrneho domu. "Otvorilo sa presne o 7.00 h, voliči chodia priebežne, priebeh je pokojný, zapísaných máme 367 voličov," povedala zapisovateľka miestnej volebnej komisie Daniela Jakubová. Do 9.30 h nemali hláseného občana, ktorí by nemohol voliť pre domácu izoláciu.



Poslanca miestneho zastupiteľstva si v sobotu vyberajú v Kecerovskom Lipovci v okrese Košice-okolie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Voľby sa nekonajú v obci Starina v Staroľubovnianskom okrese, kde nikto nepodal kandidátku na starostu ani na chýbajúceho poslanca.