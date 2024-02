Na Slovensku bude v apríli spoločné rokovanie vlád SR a Ukrajiny

Praha 27. februára (TASR) - Na východnom Slovensku sa 11. apríla uskutoční spoločné zasadnutie vlád SR a Ukrajiny. Na summite premiérov Vyšehradskej štvorky (V4) v Prahe to oznámil slovenský premiér Robert Fico. Jeho kabinet bude s ukrajinskou vládou rokovať o projektoch dôležitých pre oba štáty, ale predovšetkým pre Ukrajinu, spresnil premiér, informuje spravodajkyňa TASR.



Fico neuviedol, v ktorom slovenskom meste sa spoločné zasadnutie vlád uskutoční.



Predseda slovenskej vlády sa koncom januára stretol v Užhorode so svojím ukrajinským partnerom Denysom Šmyhaľom. Vtedy rokovali okrem iného aj o blokovaní dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny na Slovensko. Dohodli sa, že vlády oboch krajín sa sústredia na tri projekty spolupráce: železničné prepojenie medzi Kyjevom a Košicami, elektrické prepojenie medzi Mukačevom a Veľkými Kapušanmi a modernizáciu hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom.



Zároveň sa vtedy dohodli, že Šmyhaľ zakrátko navštívi Slovensko, opäť v blízkosti spoločných hraníc. Premiéri aj ďalší členovia vlád by tam mali prebrať pokrok v dohodnutých záležitostiach a tiež sporné témy, informoval v januári Fico.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) bub