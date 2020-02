Na východnej hranici vieme koronavírus zvládnuť, tvrdí P. Pellegrini

Vyšné Nemecké 14. februára (TASR) – Na zachytenie osoby s podozrením na koronavírus je Slovensko na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom pripravené. Zhodli sa na tom predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková (obaja Smer-SD) po tom, ako sa v piatok zúčastnili na praktickom nácviku na riešenie podozrenia na koronavírus.







"Boli sme svedkami toho, že toto cvičenie prebehlo úspešne a že naše zložky disponujú so všetkým potrebným vybavením tak, aby vedeli zvládnuť prípadný incident na hranici takéhoto typu," povedal Pellegrini s tým, že cvičenie na schengenskej hranici bolo špecifické v tom, že si vyžadovalo súčinnosť viacerých zložiek. "Hraničný priechod spravuje finančná správa a zároveň sú tu príslušníci hraničnej a cudzineckej polície, Polície SR, úrad regionálneho zdravotníctva, nemocnica v Michalovciach, jednoducho obrovské množstvo organizácií, ktoré musia byť schopné v primeranom čase a tak, ako to predpisy hovoria, reagovať na takúto situáciu," vysvetlil.



Ako doplnil, otvorenou ostáva otázka, či skúsenosť ostane len vo forme cvičenia alebo SR rozhodne o tom, že bude vykonávať aj intenzívne a pravidelné kontroly všetkých osôb prekračujúcich tento hraničný priechod. "Budeme musieť s hlavným hygienikom SR zvážiť, či pristúpime k hraničným priechodom na schengenskej hranici ku kontrole napríklad teploty každého jedného vstupujúceho človeka tak, ako to robia na niektorých medzinárodných letiskách v niektorých krajinách, alebo je zatiaľ situácia nie taká vážna a takéto veľké riziko nám nehrozí," povedal a uistil, že v prípade, ak sa Slovensko rozhodne pre takýto postup, štát disponuje technickými zariadeniami, ktoré takéto kontroly počas pasovej a colnej kontroly na hranici umožnia.