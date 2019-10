Na výjazde bude rokovať vláda aj o financiách pre Spišský hrad

Bratislava 23. októbra (TASR) - Vládny kabinet pokračuje vo výjazdových rokovaniach v regiónoch Slovenska. Po tom, čo v utorok (22. 10.) zasadal v Sobranciach, v stredu sa zíde v Kežmarku. Vláda sa bude venovať priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ale aj financiám určeným na sanáciu Spišského hradu.



Vláda bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 30. novembra. Najviac financií, a to 245.000 eur, by mal získať Kežmarok na čiastočné dofinancovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Finančnú čiastku 180.000 eur by mala získať Spišská Belá na dobudovanie hokejovo – hokejbalovej haly.



Spišská Stará Ves by mala získať 50.000 eur na rekonštrukciu miestnych chodníkov a komunikácií a na obnovu kultúrneho domu 70.000 eur. Obec Stará Lesná by mala od vlády dostať finančnú čiastku 40.000 eur, ktorá by mala smerovať na obnovu miestnych chodníkov a komunikácií, ale aj 35.000 eur na dofinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.



Obec Ihľany by mala získať 20.000 eur na vybudovanie lávky cez potok, obec Vlková 20.000 eur na vybudovanie nového detského ihriska pri základnej a materskej škole a 30.000 eur na rekonštrukciu chodníkov a ciest v obci. Celkovo by malo byť podporených 61 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj pre viaceré cirkvi či športové kluby a zväzy.



Rokovať sa bude aj o finančných prostriedkoch určených na sanáciu havarijného stavu Spišského hradu, najmä románskeho a západných palácov. Štát by v nasledujúcich rokoch mal na tento zámer vynaložiť 4.820.000 eur. Vyplýva to návrhu Ministerstva kultúry SR.



Vláda sa bude zaoberať aj výročnou správou o stave vysokého školstva za rok 2018 z dielne rezortu školstva. Z nej vyplýva, že počet vysokoškolákov vlani oproti roku 2017 ubudol o 3532. Celkový počet študentov bol 133.152, z toho bolo 78.371 žien. Najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo v spoločenských vedách, náukách a službách.



S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.). Koncom augusta (27. a 28. 8.) vláda zasadala v Kokave nad Rimavicou a v Buzitke. V septembri ministri navštívili Giraltovce (17. 9.) a Čaňu (18. 9.). V utorok (22. 10.) zasadala v Sobranciach.