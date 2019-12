Na výkon žiaka pri testovaní má vysoký vplyv socioekonomické zázemie

Bratislava 7. decembra (TASR) - Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s relatívne vysokou mierou vplyvu socioekonomického zázemia na výkon žiaka. Vyplýva to z Národnej správy PISA 2018, ktorá sa podrobne venuje zhodnoteniu výkonu slovenských 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní. Medzi krajiny s porovnateľnou mierou vplyvu, ako bola zaznamenaná na Slovensku, patrí napríklad Luxembursko, Belgicko či Nemecko.



Štúdia PISA 2018 ukázala, že vplyv socioekonomického statusu na výkon žiakov je na Slovensku silnejší ako v priemere krajín OECD. "Vidieť to aj na príklade 11 krajín, kde bol výkon žiakov vyšší, ako je priemer krajín OECD. V týchto krajinách nemal socioekonomický status žiakov taký veľký vplyv na ich výkon, ako v krajinách so slabším výkonom žiakov," vyplýva z výsledkov testovania.



Približne tretina (32,1 percenta) 15-ročných slovenských žiakov nedosahuje v čitateľskej gramotnosti ani základnú úroveň identifikovaných zručností. "Sú to žiaci, ktorí nemajú osvojené zručnosti nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie. Na základnej úrovni z prírodovednej gramotnosti 30,7 percenta slovenských žiakov nezvládlo vyriešiť úlohy ani na základnej úrovni," uvádza sa v Národnej správe PISA 2018. Podobne je na tom aj 27,7 percenta žiakov v matematickej gramotnosti.



V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov, podobne ako v predchádzajúcom cykle PISA 2015, pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov slovenských žiakov v porovnaní s predchádzajúcim cyklom, čo znamená, že výkon žiakov sa dostal na úroveň priemeru krajín OECD.