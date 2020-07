Na výsluchu V. Sklenku kládli otázky advokáti obvinených sudcov

Nitra 22. júla (TASR) – Na expozitúre Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Nitre pokračoval v stredu výsluch Vladimíra Sklenku. Bývalý sudca vypovedal o korupcii medzi sudcami, ktorých mal ovplyvňovať Marian K. Na základe jeho výpovede spustila polícia akciu Búrka, pri ktorej v marci zadržala 13 sudcov. „Sklenkovu výpoveď možno považovať za obsahovo zhodnú s tým, ako vypovedal pred vznesením obvinenia. Bližšie sa k skutočnostiam v tomto štádiu trestného konania nebudeme vyjadrovať, pretože by to bolo zrejme kontraproduktívne pre ďalší vývoj,“ povedal právny zástupca Sklenku Lukáš Kořák. Sklenka si mal s Marianom K. vymeniť tisícky správ a mal od neho brať peniaze. Dnes už bývalý sudca má dočasne odložené obvinenie, pretože sa rozhodol spolupracovať s políciou.







Výsluch Sklenku pred vyšetrovateľmi NAKA sa začal 22. júna. Pre rozsiahlosť jeho výpovede prvý týždeň kládli otázky len vyšetrovatelia, obhajcovia obvinených začali klásť otázky počas druhého týždňa výsluchov. Počas stredajšieho trojhodinového výsluchu kládli Sklenkovi otázky poslední dvaja advokáti obvinených sudcov. „Všetky otázky zo strany vyšetrovateľa aj obhajoby boli vyčerpané, výsluch považujem momentálne za ukončený,“ potvrdil po skončení vypočúvania obhajca Peter Erdös, ktorý zastupuje bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku J.



Zároveň skonštatoval, že množstvo zodpovedaných otázok chýba. „Z výpovede Sklenku vyplýva, že sám páchal trestnú činnosť. A akým spôsobom sa momentálne k tejto svojej trestnej činnosti postavil, a akým spôsobom sa snaží byť tým, kto pomáha pri odhaľovaní trestnej činnosti, je na úvahe každého, ktorý si môže urobiť z tohto názor,“ povedal Erdös.



Obhajca potvrdil, že na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) bola podaná žiadosť o prepustenie Moniky J. z väzby, bližšie sa však vyjadrovať nechcel. „Jednoznačné stanovisko dám v čase, keď pôjdeme na ŠTS v rámci výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie. Nepovažujem za vhodné mediálne sa vyjadrovať do času, kým nebude rozhodovať súd,“ povedal Erdös.