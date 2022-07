Na výstavbu vodovodov a kanalizácií má envirofond 61,5 milióna eur

Bratislava 6. júla (TASR) – Na výstavbu vodovodov a kanalizácií má Environmentálny fond na tento rok vyčlenených 61,5 milióna eur. Dotácie pôjdu predovšetkým na dokončenie už začatých stavieb, aby sa zabezpečila funkčnosť celej vodárenskej siete vrátane čistenia odpadových vôd. Uviedlo to pre TASR ministerstvo životného prostredia (MŽP) v reakcii na názory starostov obcí z okolia vodnej nádrže Domaša o potrebe vytvorenia národnej stratégie pre prístup obyvateľstva k pitnej vode v súvislosti so stratou vody v súkromných studniach obyvateľov vplyvom suchého obdobia.



"Envirofond zverejní výzvu na podporné programové aktivity pre samosprávy v krátkom čase. V rámci výstavby verejných vodovodov budú podporené aj tie oblasti, kde vodovod nie je ešte vybudovaný, zároveň ale bude musieť byť časť vybudovaného verejného vodovodu aj sfunkčnená," informoval envirorezort. Samosprávam preto odporúča sledovať webovú stránku envirofondu, ako aj stránku Environmentálny fond na sociálnej sieti. Okrem výzvy budú na týchto miestach zverejnené aj hodnotiace kritériá, envirofond tiež pripravuje webinár pre žiadateľov.



MŽP zároveň podotklo, že zmenou legislatívy presadilo jednoduchšie a transparentnejšie podávanie žiadostí na poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. "Výsledkom bude jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácie, respektíve úveru žiadateľom," ozrejmilo ministerstvo.



Výstavba vodovodov a kanalizácií, ktorých nedostatok na Slovensku je podľa envirorezortu výsledkom ľahostajnosti predchádzajúcich vládnych garnitúr, nie je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti. V rámci MŽP sa prostredníctvom neho plánuje podporiť reforma národných parkov a "oslobodzovanie" slovenských riek.



Podľa MŽP môžu zadržiavanie vody v krajine priamo ovplyvňovať i samosprávy, a to napríklad výmenou nepriepustných povrchov za povrchy, ktoré podporujú zadržiavanie zrážkovej vody v pôde.



Verejný vodovod úplne chýba v 463 slovenských obciach. Ako tiež v apríli informoval Inštitút environmentálnej politiky, na Slovensku je vodou zásobovaných z verejných vodovodov takmer 90 percent obyvateľstva, čo je menej ako vo vyspelých krajinách Európskej únie.