Na vzdelávanie, výskum, vývoj a mládež má ísť vyše 5,9 miliardy eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Na oblasť vzdelávania, výskumu, vývoja a podpory mládeže by v roku 2025 malo ísť vyše 5,9 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý v utorok schválila vláda.



"Výdavky zo štátneho rozpočtu do vzdelávania, vedy a výskumu a podpory mládeže zahŕňajú výdavky kapitol Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej akadémie vied (SAV) a subjektov verejnej správy - verejných vysokých škôl a Fondu na podporu vzdelávania," uviedlo v návrhu Ministerstvo financií SR.



Výdavky na regionálne školstvo na rok 2025 by mali predstavovať 3,87 miliardy eur, pričom medziročný rast sa týka najmä plánovaného zavedenia normatívneho financovania materských škôl. Zohľadňujú aj kompenzačný príspevok pre pedagogických a odborných zamestnancov či financovanie podporných opatrení.



Na vysoké školstvo by malo byť vyčlenených 1,27 miliardy eur, z toho vyše 67,6 milióna eur má ísť na výkonnostné zmluvy. Oblasť vedy a techniky v roku 2025 plánuje zdroje vo výške 552 miliónov eur. Výdavky SAV by mali medziročne narásť o 13,1 milióna eur.



Rozpočet v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a podpory mládeže tiež zahŕňa výdavky na administratívu, výdavky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu či výdavky Plánu obnovy a odolnosti SR.