Na vznik obezity sa podieľa viacero faktorov. Toto hovoria odborníci

Ilustračná snímka. Foto: TASR

K vzniku obezity môže prispieť aj nedostatok spánku a zvýšená miera stresu, genetické predispozície, hormonálne poruchy, užívanie niektorých liekov či vplyv rodinného a sociálneho prostredia.

Bratislava 4. marca (TASR) - Na vzniku obezity sa podieľa viacero faktorov, kľúčová je prevencia. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava pri príležitosti Svetového dňa obezity. Uviedol, že v posledných desaťročiach sa výskyt nadváhy a obezity výrazne zvýšil. Tento problém sa podľa odborníkov čoraz častejšie objavuje aj u detí a dospievajúcich.

Podľa RÚVZ sa na vzniku obezity podieľa viacero faktorov, ktoré sa často navzájom kombinujú. Patria medzi ne nadmerný energetický príjem, nevhodné stravovacie návyky či nedostatok pohybovej aktivity. K vzniku obezity môže prispieť aj nedostatok spánku a zvýšená miera stresu, genetické predispozície, hormonálne poruchy (napríklad poruchy štítnej žľazy), užívanie niektorých liekov či vplyv rodinného a sociálneho prostredia.

RÚVZ vysvetlil, že obezita je stav, pri ktorom dochádza k nadmernému ukladaniu telesného tuku v organizme. „Tento stav môže výrazne zvýšiť riziko vzniku viacerých ochorení, najmä srdcovo-cievnych chorôb, cukrovky druhého typu, vysokého krvného tlaku, ochorení pohybového aparátu alebo niektorých druhov rakoviny,“ priblížil.

Na posúdenie primeranej telesnej hmotnosti sa najčastejšie používa BMI (Body Mass Index) - index telesnej hmotnosti. „Tento ukazovateľ sa vypočíta ako pomer telesnej hmotnosti a druhej mocniny telesnej výšky. Okrem BMI sa pri hodnotení zdravotného rizika využíva aj meranie obvodu pásu alebo pomeru obvodu pásu a bokov (WHR), ktoré pomáhajú posúdiť rozloženie telesného tuku v tele,“ dodala Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia RÚVZ.

Súčasťou prevencie je najmä vyvážená a pestrá strava s dostatkom ovocia, zeleniny a vlákniny, pravidelná fyzická aktivita (aspoň 30 minút denne) či obmedzenie konzumácie sladkých nápojov a vysoko spracovaných potravín. Dôležitý je aj dostatok spánku. Podľa úradu zohráva významnú úlohu aj informovanosť verejnosti a podpora zdravých návykov už od detstva.
