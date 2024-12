Na základe dát od hospicov môže rezort zmeniť ceny za ošetrovací deň

Bratislava 2. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vie na základe dát od hospicov prehodnotiť cenu za ošetrovací deň v hospici. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MZ v reakcii na pondelkovú tlačovú konferenciu zástupcov Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti a prevádzkovateľov hospicov na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že je v kontakte s poskytovateľmi paliatívnej starostlivosti a prebiehajú diskusie o aktuálnych problémoch.



"Je však potrebné brať do úvahy možnosti finančnej pomoci vzhľadom na aktuálnu výšku rozpočtu na zdravotníctvo, ako i konsolidačné opatrenia," upozornilo ministerstvo. Ako ďalej informovalo, hospice podporuje prostredníctvom plánu obnovy, ktorý zahŕňa financovanie mobilných a kamenných hospicov.



Z plánu obnovy je kontrahovaných 21 zmlúv na podporu mobilných hospicov a 11 zmlúv na rozšírenie siete kamenných hospicov. Aktuálne prebieha výzva na rozšírenie mobilných hospicov s alokáciou približne 1,05 milióna eur. Pripravuje sa aj výzva na podporu miezd zamestnancov hospicov, ktorú plánujú vyhlásiť na prelome rokov 2024 a 2025.



Ministerstvo tiež uviedlo, že pripravuje stretnutie so zástupcami Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny na hľadanie riešení problémov v tejto oblasti.



Hospice na Slovensku čelia pre zlú finančnú situáciu zatváraniu. Na pondelkovej tlačovej konferencii na to upozornili zástupcovia Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti a prevádzkovatelia hospicov na Slovensku. Základným krokom na prežitie a fungovanie hospicov je podľa nich zvýšenie ceny za ošetrovací deň na 230 eur. Žiadajú aj zrušenie finančných limitov zo strany zdravotných poisťovní. Vyzvali vedenie ministerstva zdravotníctva na bezodkladné stretnutie k tejto téme.