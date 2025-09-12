Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na západe platia od piatka večera výstrahy prvého stupňa pred búrkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výstraha platí od 18.00 h do soboty (13. 9.) rána pre celý Bratislavský a Trnavský kraj. Rovnako pre väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Topoľčany.

Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Najmä na západe Slovenska hrozia v piatok podvečer búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webe.

Výstraha platí od 18.00 h do soboty (13. 9.) rána pre celý Bratislavský a Trnavský kraj. Rovnako pre väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Topoľčany. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy, varuje SHMÚ.
