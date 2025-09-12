< sekcia Slovensko
Na západe platia od piatka večera výstrahy prvého stupňa pred búrkami
Výstraha platí od 18.00 h do soboty (13. 9.) rána pre celý Bratislavský a Trnavský kraj. Rovnako pre väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Topoľčany.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Najmä na západe Slovenska hrozia v piatok podvečer búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webe.
Výstraha platí od 18.00 h do soboty (13. 9.) rána pre celý Bratislavský a Trnavský kraj. Rovnako pre väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Topoľčany. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy, varuje SHMÚ.
