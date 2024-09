SLEDUJEME: SR sa zotavuje z povodní, na západe naďalej platia výstrahy

Most ponad Chvojnicu medzi Holíčom a Skalicou je opäť prejazdný



D. Krajčír: V Devínskej Novej Vsi je situácia stabilnejšia, zlepšenie ešte nie



Na snímke zatopené domy v Devínskej Novej Vsi 15. septembra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 17. septembra (TASR) - Na krajnom západe Slovenska naďalej platí pre väčšinu okresov výstraha tretieho stupňa pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.Hydrologickú výstrahu tretieho stupňa vydali pre okresy Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky.Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí v Myjave.Povodne hrozia aj v Galante, Šali, Pezinku a Trnave. Platia tam prvostupňové výstrahy.Dočasné premostenie ponad rieku Chvojnica medzi mestami Holíč a Skalica je opäť prejazdné pre všetku dopravu. TASR o tom informovala hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Natália Petkáčová.Premostenie bolo počas uplynulých dní dočasne uzatvorené v dôsledku vplyvu nepriaznivého počasia. Doprava bola presmerovaná cez Vrádište a Prietržku.," zdôraznil na sociálnej sieti predseda TTSK Jozef Viskupič.V bratislavskej Devínskej Novej Vsi je aktuálny stav v súvislosti s povodňovou situáciou stabilnejší, avšak o zlepšení sa hovoriť ešte nedá. Konštatuje to starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír s tým, že hladina vodných tokov Moravy a Dunaja stále neklesá.," podotýka Krajčír.Na hradení, ktoré je smerom na Devínske jazero, je sedem mobilných profesionálnych prečerpávacích staníc. Na ulicu Na hriadkach boli privolané ďalšie sily a prostriedky, odčerpávajú tam vodu, ktorá zaliala aj vodovodné šachty Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Tie sú uzatvorené, takže obyvatelia sa podľa starostu nemusia báť o kvalitu pitnej vody.Šéf miestnej samosprávy zároveň žiada obyvateľov, aby sa naďalej vyhýbali zaplaveným miestam, miestam, kde sú vykonávané zásahy, i tým, ktoré sú kontrolované a riadené políciou. Je to podľa neho nevyhnutné pre ich bezpečnosť a pre to, aby všetky záchranné zložky, ktoré pomáhajú pri odstraňovaní škôd, mohli vykonávať svoju prácu.Upozorňuje ich tiež na to, aby nevstupovali k blízkosti riek či do riek, prípadne aby na vstup do vody nevyužívali športové náčinie. Apeluje taktiež na opatrnosť a ohľaduplnosť.