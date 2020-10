Na západnom a strednom Slovensku môžu byť večer i v noci búrky

Bratislava 3. októbra (TASR) – Na západnom a strednom Slovensku sa večer a v noci na nedeľu (4. 10.) môžu vyskytnúť búrky s krúpami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa od soboty 22.00 h do nedele 03.00 h pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický a Žilinský kraj.



Meteorológovia varujú, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, no intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Možný je aj prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Dôjsť môže aj k stekaniu vody zo svahov, či k zatápaniu pivníc a podjazdov.



SHMÚ zároveň varuje na západnom Slovensku pred silným vetrom, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 a krátkodobo v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu. Upozorňuje aj na silný vietor až víchricu na horách na väčšine územia krajiny. Na západnom Slovensku môže na hrebeňoch hôr dosiahnuť vietor krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra sa tu očakáva okolo 60 až 75 kilometrov za hodinu.



Na ostatnom území Slovenska môže vietor v horských oblastiach dosahovať krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Druhý stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Tu môže vietor v horských oblastiach dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 145 kilometrov za hodinu.