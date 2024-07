Na západnom Slovensku platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Bratislava 23. júla (TASR) - Vo väčšine okresoch západného Slovenska platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Netýka sa iba okresov Piešťany, Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Šaľa a Komárno. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil v utorok Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je verejnosť povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.



Okrem dotknutých okresov západného Slovenska môžu s vyššou pravdepodobnosťou požiare vznikať aj na severe Slovenska v okresoch Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Martin, Kysucké Nové Mesto a Čadca. Na juhu a východe krajiny hrozia požiare v okresoch Lučenec, Poltár, Rožňava, Košice, Vranov nad Topľou a Trebišov.



V súvislosti s touto hrozbou sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, či používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Rovnako platí zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iné horľavé látky a zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný.



Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste, udržiavať prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.



V prípade porušenia môže okresné riaditeľstvo uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone, až do výšky 16.596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.