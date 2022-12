Na zápis do zoznamu UNESCO sa pripravuje nominácia Školy remesiel UĽUV

Bratislava 31. decembra (TASR) - Slovensko sa bude v roku 2023 s najväčšou pravdepodobnosťou uchádzať o prvý zápis do svetového Registra dobrých praktík UNESCO, ktorý eviduje aktivity, príkladným spôsobom podporujúce ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD). Národnou nomináciou má byť Škola remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), ktorá je od roku 2015 zapísaná na národný zoznam najlepších spôsobov ochrany NKD. Prípravu nominácie potvrdilo Ministerstvo kultúry (MK) SR.



"Nominácia by mala byť predložená Sekretariátu Dohovoru na ochranu nehmotného dedičstva do konca marca 2023," spresnil rezort. Rokovanie o prípadnom zápise by sa odohralo zrejme v roku 2024.



Škola remesiel ÚĽUV sa datuje od roku 1999. Jej cieľom je zachovanie tradičných unikátnych technológií a vzorov, vedie tiež k oživeniu už zanikajúcich výrob a k uchovávaniu pôvodného regionálneho profilu a lokálnej pestrosti ľudovej výroby. ÚĽUV v súčasnosti ponúka záujmové kurzy tradičných remesiel a výrob aj pre širšiu verejnosť a to prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.



V prípade globálnych zoznamov UNESCO má Slovensko osem zápisov v Zozname svetového dedičstva - šesť kultúrnych a dve prírodné lokality, a takisto deväť prvkov v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Doteraz posledným zápisom, v decembri 2022, boli Tradície spojené s chovom koní plemena lipican, Slovensko bolo súčasťou medzinárodnej nominácie.