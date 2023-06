Na Zelenú linku adresovali ľudia za tri roky takmer 6300 podaní

Bratislava 5. júna (TASR) - Na Zelenú linku ministerstva životného prostredia adresovali ľudia za tri roky takmer 6300 podaní. Z toho bolo 3029 podnetov a 3088 žiadostí o informácie. Ukončených bolo približne 70 percent z nich. Zelená linka o tom informuje na sociálnej sieti.



Medzi najčastejšie podnety patria podozrenia z nezákonne uloženého odpadu, nezákonného výrubu drevín, zanedbanej starostlivosti o domáce zvieratá a nelegálneho vypúšťania obsahu žúmp do životného prostredia, uviedol envirorezort. Vďaka zapojeniu Zelenej linky odstránili 181 nelegálnych skládok, vyriešili 74 podnetov v súvislosti s nelegálnym vypúšťaním obsahu žúmp a 221 podnetov týkajúcich sa podozrenia z nelegálneho výrubu drevín.



Linka rieši aj znečistenie ovzdušia domácimi kotlami a kozubmi, v ktorých niektorí kúria nevhodným palivom alebo v nich spaľujú komunálny odpad z domácnosti. Otázky smerujú k problémovému chovu hospodárskych zvierat, emisiám dráždivých znečisťujúcich látok a zvýšenej prašnosti a k nedostatočnej kontrole príslušnými orgánmi pri stredných a veľkých zdrojoch znečistenia. Obyvatelia obcí podľa ministerstva často nahlasujú výruby stromoradí alebo starších stromov, ktoré ešte moli plniť niektoré zo svojich funkcií.



"Spoločne sme prispeli k odhaľovaniu mnohých prípadov, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Vaše podnety sa stali základom pre vyšetrovanie environmentálnych priestupkov a trestných činov a porušovania či ohrozovania ochrany životného prostredia," skonštatovali environmentalisti.



Ministerstvo životného prostredia poukázalo na to, že s príchodom Zelenej linky došlo k viacerým zmenám a vyššej efektivite ochrany životného prostredia. Nová koncepcia rozdelila agendu starostlivosti o životné prostredie podľa jej špecifických oblastí, čím došlo k vytvoreniu piatich odborných tímov, a to voda - pôda, odpadové hospodárstvo, ovzdušie, príroda a zvierací ombudsman. "Tímy si tak vytvorili priestor na hlbšiu analýzu podaní a pomoc občanom s konkrétnymi problémami," uviedlo.



"Vytvorili sme si koncepciu verejnoprospešnej služby 21. storočia a naším cieľom je pomôcť občanom a zároveň životnému prostrediu v rýchlejšom a aktívnejšom prístupe k environmentálnym deliktom," priblížila Adriana Veselá zo Zelenej linky. Zelená linka prepája jednotlivé orgány, komunikuje s občanmi, neziskovými organizáciami, odborníkmi a akademickou obcou. Na problémy sa snaží prinášať aj kvalifikované návrhy riešení.



Prostredníctvom Zelenej linky môžu ľudia nahlásiť podozrenia z environmentálnej trestnej činnosti a poškodzovania životného prostredia.