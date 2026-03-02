< sekcia Slovensko
Na železničných priecestiach zahynulo za posledných päť rokov 33 osôb
Vlani skontrolovala polícia viac ako 400 osôb a takmer 300 motorových vozidiel prechádzajúcich cez železničné priecestie.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Vlani skontrolovala polícia viac ako 400 osôb a takmer 300 motorových vozidiel prechádzajúcich cez železničné priecestie. Za posledných päť rokov zahynulo na priecestiach 33 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Železničné priecestie je miestom, kde sa križujú dve dopravné cesty - cesta a trať. Vlak však na rozdiel od motorového vozidla nedokáže zmeniť smer jazdy ani zastaviť na krátkej vzdialenosti. Aj malé zaváhanie vodiča tu môže mať tragické následky,“ priblížila Vilhanová.
V porovnaní s rokom 2024 eviduje polícia mierny pokles obetí na železničných priecestiach. Nehodám sa dá podľa Vilhanovej predísť dodržiavaním pravidiel a zvýšenou opatrnosťou. „Z dostupných údajov vyplýva, že najvyšší počet nehôd je každoročne zaznamenaný práve na zabezpečených železničných priecestiach, čo poukazuje najmä na zlyhanie ľudského faktora a nerešpektovanie výstražných signálov,“ povedala hovorkyňa.
Policajti preto pripomínajú, že päťdesiat metrov pred priecestím a počas jeho prejazdu smie vodič ísť maximálne tridsať kilometrov za hodinu. Ak svieti prerušované biele svetlo, maximálna rýchlosť je päťdesiat kilometrov za hodinu. Priecestím treba podľa polície prejsť plynulo a bez zbytočného zdržiavania.
V prípade, že auto zostane stáť na priecestí, vodič ho musí okamžite odstrániť z koľají. Ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný, tvrdia policajti.
„Na priecestie nikdy nevchádzajte, ak blikajú červené svetlá, znie výstražný signál, spúšťajú sa alebo sú spustené závory, vidíte či počujete vlak alebo ak zastavenie signalizuje poverená osoba,“ upozornila Vilhanová. Dodala, že rovnako nemajú ľudia vchádzať na priecestie ani vtedy, ak si nie sú istí, že bezpečne prejdú a budú môcť pokračovať v jazde.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov aj chodcov na rešpektovanie pravidiel, zvýšenú opatrnosť a plnú pozornosť pri prejazde alebo prechádzaní cez koľaje.
„Železničné priecestie je miestom, kde sa križujú dve dopravné cesty - cesta a trať. Vlak však na rozdiel od motorového vozidla nedokáže zmeniť smer jazdy ani zastaviť na krátkej vzdialenosti. Aj malé zaváhanie vodiča tu môže mať tragické následky,“ priblížila Vilhanová.
V porovnaní s rokom 2024 eviduje polícia mierny pokles obetí na železničných priecestiach. Nehodám sa dá podľa Vilhanovej predísť dodržiavaním pravidiel a zvýšenou opatrnosťou. „Z dostupných údajov vyplýva, že najvyšší počet nehôd je každoročne zaznamenaný práve na zabezpečených železničných priecestiach, čo poukazuje najmä na zlyhanie ľudského faktora a nerešpektovanie výstražných signálov,“ povedala hovorkyňa.
Policajti preto pripomínajú, že päťdesiat metrov pred priecestím a počas jeho prejazdu smie vodič ísť maximálne tridsať kilometrov za hodinu. Ak svieti prerušované biele svetlo, maximálna rýchlosť je päťdesiat kilometrov za hodinu. Priecestím treba podľa polície prejsť plynulo a bez zbytočného zdržiavania.
V prípade, že auto zostane stáť na priecestí, vodič ho musí okamžite odstrániť z koľají. Ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný, tvrdia policajti.
„Na priecestie nikdy nevchádzajte, ak blikajú červené svetlá, znie výstražný signál, spúšťajú sa alebo sú spustené závory, vidíte či počujete vlak alebo ak zastavenie signalizuje poverená osoba,“ upozornila Vilhanová. Dodala, že rovnako nemajú ľudia vchádzať na priecestie ani vtedy, ak si nie sú istí, že bezpečne prejdú a budú môcť pokračovať v jazde.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov aj chodcov na rešpektovanie pravidiel, zvýšenú opatrnosť a plnú pozornosť pri prejazde alebo prechádzaní cez koľaje.