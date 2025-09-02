< sekcia Slovensko
Na železničných staniciach pribudli stojany s knihami na čítanie
Ide o iniciatívu Združenia vydavateľstiev a kníhkupectiev Slovenska (ZVKS).
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Na vybraných vlakových staniciach naprieč celým Slovenskom pribudli v uplynulých dňoch stojany s knihami na čítanie. Ide o iniciatívu Združenia vydavateľstiev a kníhkupectiev Slovenska (ZVKS). Cieľom je podporiť čítanie kníh na Slovensku v rámci kampane Začni čítať. „Už šesť minút čítania denne dokáže zvýšiť kvalitu života,“ zdôvodňujú iniciátori kampaň, ktorou reagujú na štatistiky o čítaní kníh na Slovensku, ktoré sú z roka na rok nelichotivejšie.
Stojany na knihy našli svoj priestor na 15 železničných staniciach, čítaním si tak môžu cestujúci spríjemniť čakanie na vlakové spojenia. Stojany s knihami sú k dispozícii na železničných staniciach Bratislava, Košice, Žilina, Poprad-Tatry, Trnava, Prešov, Zvolen, Banská Bystrica, Nové Zámky, Levice, Martin, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Púchov a Štúrovo.
Z najnovšieho prieskumu venovaného téme čítania kníh na Slovensku vyplýva, že až 36 % Slovákov vôbec nečíta knihy. Pritom už šesť minút čítania denne výrazne prispieva ku kvalitnejšiemu životu, pretože znižuje stres. „Ale ľudia si myslia, že nemajú ani toľko. A my im preto chceme teraz ukázať, že tých pár minút času určite majú. Či už pri raňajkách, cestou do práce, pri obede, v posteli, alebo, keď to zveličím, tak jednoducho na toalete,“ vysvetlil základný cieľ kampane Začni čítať Juraj Heger, predseda ZVKS. Pár týždňov tak môže verejnosť nájsť napríklad úryvky z kníh na zastávkach MHD, na podnosoch v stravovacích zónach v jednom z najväčších bratislavských obchodných centier, spustená je aj online kampaň na sociálnych sieťach a najnovšie sa pridali aj stojany na knihy na vlakových staniciach. „Chceme búrať mýty, ponúknuť jasný návod, vytvoriť návyk a demokratizovať čítanie! Pretože treba čítať, čítať a čítať,“ dodal Heger.
