Na zhromaždení k 30. výročiu Nežnej revolúcie sa stretli tisícky ľudí

Bratislava 17. novembra (TASR) – Tisícky ľudí si prišli na Námestie slobody v Bratislave pripomenúť 30. výročie Nežnej revolúcie. Stretnutie sa začalo symbolicky o 17.11 h, zorganizovala ho iniciatíva Za slušné Slovensko. Ľudia volali po porazení zla, mafie a korupcie.



Revolucionár Peter Vagač hovorí, že hoci bol súčasťou revolúcie, vie, že si ju treba „odrobiť.“. „To, čo prežívame tieto týždne, je ťažké. Špiny, ktorá sa dostáva na povrch, je toľko, že v nás zabíja nádej, ale my musíme veriť, že sa to dá zmeniť,“ povedal. Revolucionári spomenuli aj dezinformačné weby a budúcoročné parlamentné voľby. Podotkol, že antisystém robí všetko preto, aby padol systém.



Zuzana Mistríková, vedúca pochodu študentov v Novembri '89, oznámila, že ľudia z novembrového obdobia spúšťajú projekt, ktorého cieľom je zmapovať ľudí a udalosti Nežnej revolúcie. Dôvodom je, že „verejný priestor je plný dezinformácií“. Mistríková tiež pripomenula, že žiadna zmena by nebola možná, ak by na protesty nechodili ľudia.



Na pódiu vystúpili aj ďalší ľudia z Novembra '89. Za mladé rodiny vystúpili Matej „Sajfa“ Cifra a Veronika Cifrová Ostrihoňová, ďalej holandský spisovateľ a novinár Chris Keulemans a slovenskí novinári. „V totalite chceli mocní kontrolovať, čo si ľudia myslia, a tak cenzurovali médiá. Menili mnohých novinárov na sluhov klamstva. Dnes slobodné a kritické médiá kontrolujú mocných v mene verejnosti. Mnohí sa s tým nechcú zmieriť, chcú si ich kúpiť a tých, čo nie sú na predaj, chcú zastrašiť,“ uviedla šéfredaktorka denníka Sme Beáta Balogová.



Spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu Peter Zajac vyzval ľudí, aby prišli voliť a podotkol, že Slovensko dnes solidarizuje aj s tisíckami demonštrantov v Česku. „November 2019 je novým novembrom 1989,“ povedal. Ľuďom sa prihovorili aj ľudia z iniciatívy Dobrý úradník, vedec Robert Mistrík a za hercov Kristína Svarinská a Ľuboš Kostelný.



„Apelujem na politických lídrov, aby sa začali spájať a to nielen kvetnatými rečami a prázdnymi skutkami, aby neboli egoisti, boli tímoví hráči. My potrebujeme štátnikov a nie záhradkárov,“ vyzval Mistrík.



Zhromaždenia sa konali aj v ďalších slovenských a zahraničných mestách.