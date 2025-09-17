< sekcia Slovensko
Na zhromaždeniach nezaznamenali žiadne narušenie poriadku či incidenty
Polícia účastníkom zhromaždení poďakovala za dôstojný priebeh a korektný prístup.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Polícia nezaznamenala v súvislosti s verejnými zhromaždeniami, ktoré sa v utorok podvečer konali vo viacerých mestách, žiadne narušenie verejného poriadku ani incidenty, vyžadujúce si jej zákrok. Účastníkom zhromaždení poďakovala za dôstojný priebeh a korektný prístup. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„V Bratislave polícia dohliadala na priebeh zhromaždenia s účasťou približne 13.000 osôb. Vo východoslovenskej metropole Košice sa zhromaždenia zúčastnilo viac ako 3000 osôb,“ priblížila polícia. V krajských mestách ako Prešov a Banská Bystrica odhaduje účasť na približne 1000 osôb, v Žiline okolo 1400. V Trenčíne, Lučenci a Kežmarku sa podľa polície zúčastnilo na zhromaždeniach približne 300 osôb. Polícia dohliadala aj na zhromaždenia napríklad v mestách Senica a Bardejov, na ktoré prišlo podľa nej približne 150 osôb.
Pokojný priebeh zhromaždení zabezpečovali najmä príslušníci poriadkovej a dopravnej polície, ktorí dohliadali na verejný poriadok a bezpečnosť všetkých účastníkov. Dopravní policajti zároveň zabezpečovali plynulosť cestnej premávky v okolí miest konania zhromaždení.
V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších 12 mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konali protesty proti konsolidácii. Organizovalo ich opozičné hnutie PS, zapojili sa aj opozičné KDH, SaS a mimoparlamentná strana Demokrati.
