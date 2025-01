Na Zlatých pieskoch v Bratislave by mal vzniknúť areál voľného času

Bratislava 28. januára (TASR) - Na západnom brehu Zlatých pieskov v Bratislave by mal vzniknúť nový areál voľného času. S výstavbou by sa mohlo začať v prvej polovici roka 2026, ukončenie prác sa predpokladá na jar 2028. Do prevádzky by projekt chceli uviesť následne v priebehu leta. Za projektovým zámerom revitalizácie územia stojí poisťovňa Kooperativa a jej dcérska spoločnosť VIG ZP ako vlastník pozemku.



"Vybudovaním nového areálu voľného času máme záujem prinavrátiť prírodnej lokalite jej atraktívnosť, naplniť jej potenciál pre ľudí a tiež podporiť rozvoj miestneho cestovného ruchu," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Vladimír Bakeš.



Projekt je členený na dve hlavné časti. Prvú časť má zo severnej strany tvoriť dom športu s krytou plavárňou s dvomi bazénmi, fitness, relaxačným centrom a ubytovacím zariadením s deviatimi nadzemnými podlažiami s kapacitou 96 izieb. Druhá časť projektu má priniesť do tejto lokality rozsiahly pavilónový komplex v rámci nábrežnej zóny.



Vonkajšia časť by mala pozostávať s uzavretého areálu s kúpaliskom s dvomi vonkajšími bazénmi a priestorom na relaxačné a cvičebné aktivity. Súčasťou má byť aj detské ihrisko, altánky či zeleň, pribudnúť má tiež eventová plocha na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. V južnej časti nábrežia sa počíta s umiestnením zóny tzv. glampingu, teda zóny s menšími objektmi na prenájom. Na nábreží má vzniknúť stupňovitá pláž s mólom. Južná vetva územia areálu má slúžiť ako prístupová komunikácia a parkovisko.



Nový areál má vzniknúť v rámci územia medzi Studenou ulicou a jazerom Zlaté piesky.