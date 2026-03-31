Náčelník Generálneho štábu OS SR sa stretol s bulharským náprotivkom
Rokovania sa týkali aj modernizácie bulharských ozbrojených síl.
Autor TASR
Sofia 30. marca (TASR) - Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko sa v pondelok v Sofii stretol so svojim bulharským náprotivkom admirálom Emilom Eftimovom. Rokovali spolu o posilnení bezpečnosti na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO) či aktuálnom vývoji na Blízkom východe, píše TASR podľa správy agentúry BTA.
„Bulharsko a Slovensko sa nachádzajú v strategicky dôležitých regiónoch, kde NATO posilňuje odstrašovanie a obranu. Obe krajiny čelia výzvam vyplývajúcim z prebiehajúcej vojny Ruska na Ukrajine, konfliktu v Iráne a potenciálnych destabilizujúcich hrozieb,“ citovalo bulharské ministerstvo obrany vo vyhlásení slová Eftimova.
Náčelník bulharského generálneho štábu na stretnutí zdôraznil význam východného krídla pre kolektívnu bezpečnosť Aliancie a poukázal na výzvy, ktorým čelia krajiny v regióne v dôsledku rýchlo sa vyvíjajúceho globálneho bezpečnostného prostredia.
Eftimov taktiež zdôraznil dôležitosť rozšírenia obrannej spolupráce medzi Bulharskom a SR. Poznamenal, že spolupráca posilňuje regionálnu stabilitu a zvyšuje kolektívne odstrašovanie a obranné schopnosti NATO.
Rokovania sa týkali aj modernizácie bulharských ozbrojených síl, pričom osobitná pozornosť bola venovaná zdieľaniu skúseností vzdušných síl SR s obstarávaním a prevádzkou lietadiel F-16 Block 70, ako aj výcviku leteckého a technického personálu. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj veliteľ Vzdušných síl OS SR Adolf Daubner.
„Bulharsko a Slovensko sa nachádzajú v strategicky dôležitých regiónoch, kde NATO posilňuje odstrašovanie a obranu. Obe krajiny čelia výzvam vyplývajúcim z prebiehajúcej vojny Ruska na Ukrajine, konfliktu v Iráne a potenciálnych destabilizujúcich hrozieb,“ citovalo bulharské ministerstvo obrany vo vyhlásení slová Eftimova.
Náčelník bulharského generálneho štábu na stretnutí zdôraznil význam východného krídla pre kolektívnu bezpečnosť Aliancie a poukázal na výzvy, ktorým čelia krajiny v regióne v dôsledku rýchlo sa vyvíjajúceho globálneho bezpečnostného prostredia.
Eftimov taktiež zdôraznil dôležitosť rozšírenia obrannej spolupráce medzi Bulharskom a SR. Poznamenal, že spolupráca posilňuje regionálnu stabilitu a zvyšuje kolektívne odstrašovanie a obranné schopnosti NATO.
Rokovania sa týkali aj modernizácie bulharských ozbrojených síl, pričom osobitná pozornosť bola venovaná zdieľaniu skúseností vzdušných síl SR s obstarávaním a prevádzkou lietadiel F-16 Block 70, ako aj výcviku leteckého a technického personálu. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj veliteľ Vzdušných síl OS SR Adolf Daubner.