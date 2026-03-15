Nachádzate sa na severe Talianska? Rezort varuje pred zlým počasím
Výstraha sa týka najmä regiónov Ligúria, severné a východné Piemonte, severozápadná časť Lombardska a Emilia-Romagna.
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na zhoršujúce sa poveternostné podmienky v severných regiónoch Talianska. Talianska civilná ochrana vydala žltý stupeň výstrahy. Očakávajú sa intenzívne a rozsiahle zrážky, prehánky a búrky, silný vietor, lokálne krupobitie a sneženie vo vyšších polohách. Rezort o tom informoval na webe.
Výstraha sa týka najmä regiónov Ligúria, severné a východné Piemonte, severozápadná časť Lombardska a Emilia-Romagna. „Nepriaznivé počasie môže viesť k lokálnym záplavám, hydrologickým komplikáciám a obmedzeniam v doprave,“ upozornilo ministerstvo. Zároveň zostáva v platnosti upozornenie na nepriaznivé počasie v regiónoch Apúlia, Bazilikáta a Molise.
MZVEZ cestujúcim odporúča priebežne sledovať aktuálne meteorologické výstrahy a oznámenia miestnych orgánov, zvýšiť opatrnosť pri pohybe v oblastiach so silnými zrážkami a vetrom a riadiť sa pokynmi miestnych orgánov a zložiek civilnej ochrany. „Počítajte s možnými obmedzeniami v cestnej a železničnej doprave,“ dodal rezort.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme na pohotovostnom čísle +39 335 109 2105 alebo Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
