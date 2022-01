Naď a Blanár sa nezhodujú v otázke obrannej dohody s USA

Juraj Blanár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 16. januára (TASR) – Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) sa nezhodujú v otázke obrannej zmluvy s USA, ktorú tento týždeň schválila vláda. Podľa Naďa ide len o štandardizovanie vzájomných vzťahov a nastavenie rámcov tomu, čo sa môže robiť. Jej podpísaním prestane byť Slovensko jedinou krajinou na východnej hranici, ktorá ju nemá. Blanár sa domnieva, že zmluva je nepotrebná a nebezpečná. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.pýta sa Naď. Zopakoval, že zmluva je len rámcová, ku ktorej sa budú uzatvárať vykonávacie dohody, o nich sa ešte bude hovoriť. Zmluva bude podľa neho v súlade s ústavnosťou. Pripomenul tiež, že ju treba čítať ako celok a už v súčasnosti môžu akékoľvek ozbrojené sily využívať akúkoľvek základňu na Slovensku.Minister tiež uviedol, že krajina nemusí byť nikým ohrozená, aby podpísala takúto zmluvu. S USA ju chce Slovensko podpísať preto, lebo ich považuje za najsilnejšieho spojenca, s ktorým má dlhodobo vysoko nadštandardné vzťahy. Podľa jeho informácií chcú zmluvu v parlamente podporiť aj niektorí členovia opozície.povedal Naď. O zmluve sa budú rozprávať budúci týždeň aj niektoré kluby.Blanár sa domnieva, že zmluva je pre Slovensko nepotrebná, keďže nevie o nebezpečenstve, ktoré by krajine hrozilo. Ak by to tak aj bolo, Slovensku by prišli na pomoc členské krajiny NATO. Zmluvu skôr považuje za nebezpečnú.vyhlásil Blanár. Zdôraznil, že Smer-SD je zásadne proti, aby sa z Ruska vytváral nepriateľ.Na margo argumentov, že zmluvu podpísalo 23 členských krajín, poznamenal, že v minulosti väčšina krajín podporovala aj bombardovanie Srbska a boli tiež iné pohľady na Irak a ako to dopadlo. Pripomenul tiež niekdajšie vyjadrenie Igora Matoviča (OĽANO), ktorý vraj precitol s toho, že USA sú garantom stability.Na margo cesty generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruska Naď povedal, že generálny prokurátor ňou urobil chybu a spravil hanbu Slovensku i sebe. Podľa Blanára je manipulatívne a scestné spájať ho s Ruskou federáciou, keďže zastúpenie mali aj iné krajiny. Smer-SD podľa neho zároveň trvá na referende, iniciovať chce aj petičnú akciu. Skracovanie volebného obdobia považuje Naď za nedemokratické.Minister obrany by bol zároveň rád, keby prešla reforma súdov, aj keď "sme od toho asi ďaleko". Dôvod na odchod ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v súčasnosti nevidí. Smer-SD podľa Blanára rodičovský bonus navrhovaný ministrom práce nepodporí. Blanár si nevie ani osobne predstaviť, že by sa na kandidačnej listine Smeru-SD objavil advokát Marek Para, podľa neho však o tom rozhodne politické vedenie.