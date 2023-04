Naď a Mucio rokovali o bilaterálnej spolupráci aj vojne na Ukrajine

Rio de Janeiro 12. apríla (TASR) – Rozvoj spolupráce Slovenska a Brazílie v obrannom priemysle a vojna na Ukrajine boli hlavnými témami stredajšieho stretnutia povereného ministra obrany SR Jaroslava Naďa s jeho brazílskym partnerom Josém Muciom na medzinárodnom veľtrhu pre obranu a bezpečnosť LAAD v Riu de Janeiro. Mucio podľa Naďa prijal aj pozvanie navštíviť Slovensko, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



Pozície SR a Brazílie v otázke konfliktu na Ukrajine nie sú podľa slovenského šéfa rezortu obrany vzdialené. "Brazília si uvedomuje, že agresorom je Ruská federácia, že Ruská federácia napadla Ukrajinu, že porušila medzinárodný poriadok a medzinárodné právo. To bolo úplne jasne niekoľkokrát zdôraznené," skonštatoval.



Ocenil tiež kroky Brazílie smerujúce k mierovému riešeniu konfliktu. Ministri hovorili aj o aktuálnej ceste brazílskeho prezidenta do Číny. Naď vyzdvihol, že Brazília odsúdila ruskú agresiu a hlasovala aj za všetky súvisiace rezolúcie na pôde OSN napriek svojmu členstvu v združení BRICS spájajúcom Rusko, Indiu, Čínu a Južnú Afriku. S Muciom sa zhodli, že Ukrajine má zostať sto percent jej pôvodného územia.



SR má záujem rozvíjať s Brazíliou spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti. "Spomenuli sme rôzne konkrétne projekty, vrátane tendra, ktorý prebieha v Brazílii na húfnice," uviedol Naď. Pripomenul, že Slovensko má šancu získať zákazku na dodanie 36 húfnic pre brazílsku armádu. Najbližšie kroky v tomto smere Brazília uskutoční už tento mesiac. "Je veľmi dôležité, že sme mali možnosť sa o tom porozprávať. Verím, že to nejakým spôsobom napomôže, aby uspela naša štátna spoločnosť, ktorá vyrába Zuzany," doplnil.



Okrem húfnic Zuzana 2 ministri hovorili aj o brazílskych spoločnostiach obranného priemyslu, napríklad v oblasti letectva či informačných technológii. Dotkli sa aj spoločného pôsobenia oboch krajín v medzinárodných operáciách.